СБУ перекрила канал постачання амфетаміну до Криму

13:44, 20 березня 2009
Крым
0 0

Наркотик у пачках з-під чаю

Співробітники Служби безпеки України перекрили канал постачання у кримський регіон синтетичної психотропної речовини – амфетаміну.

Як повідомляє прес-центр СБУ, перевезення та розповсюдження наркотику налагодили 24-річний безробітній мешканець Криму, який мав вже три судимості, та його напарник з Черкас.

У Криму правоохоронці затримали наркоділків «на гарячому» – при спробі продажу партії амфетаміну.

Один з чоловіків намагався втекти на власному автомобілі, але був затриманий правоохоронцями.

У торгівців наркотиками вилучено майже 0,5 кг психотропної речовини, яка була розфасована у пачки з-під чаю. «Експерти встановили, що у пакунках знаходився наркотик високої якості, який можливо був синтезований на території однієї з зарубіжних країн», – йдеться у повідомленні.

Порушено кримінальну справу за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter