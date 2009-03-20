СБУ перекрила канал постачання амфетаміну до Криму

Співробітники Служби безпеки України перекрили канал постачання у кримський регіон синтетичної психотропної речовини – амфетаміну.

Як повідомляє прес-центр СБУ, перевезення та розповсюдження наркотику налагодили 24-річний безробітній мешканець Криму, який мав вже три судимості, та його напарник з Черкас.

У Криму правоохоронці затримали наркоділків «на гарячому» – при спробі продажу партії амфетаміну.

Один з чоловіків намагався втекти на власному автомобілі, але був затриманий правоохоронцями.

У торгівців наркотиками вилучено майже 0,5 кг психотропної речовини, яка була розфасована у пачки з-під чаю. «Експерти встановили, що у пакунках знаходився наркотик високої якості, який можливо був синтезований на території однієї з зарубіжних країн», – йдеться у повідомленні.

Порушено кримінальну справу за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Триває слідство.