Яєчня на голові сімферопольського мера коштує ... 119 гривень

Суд призначив депутату Сімферопольської міської ради Наталії ЛАНТУХ, яка напередодні розбила декілька яєць і вилила їх на голову мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА на знак протесту проти зняття Володимира БЛІНОВА з посади секретаря міськради, адміністративне покарання у вигляді штрафу в дохід держави в сумі 119 грн.

Як повідомила кореспонденту УНІАН по телефону сама Н.ЛАНТУХ, Залізничний районний суд Сімферополя сьогодні на засіданні визнав її винною в здійсненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 Кодексу України про адмінправопорушення (дрібне хуліганство) й призначив штраф.

Депутат має намір подати апеляцію на рішення суду.

Т.ЛАНТУХ не вважає свої дії хуліганськими. «Хуліганська дія передбачає безпричинність, порушення громадського порядку... (Мої дії) були політичною акцією на знак протесту проти порушення регламенту міської ради, неповаги до прав депутатів. В мене був тривалий конфлікт із ним (мером) на політичній базі, була незгода з його позицією з деяких питань. Особисті відносини – абсолютно нормальні», – сказала Н.ЛАНТУХ.

Як повідомляв УНІАН, 43 депутати шляхом таємного голосування бюлетенями 19 березня на сесії міськради відправили В.БЛІНОВА у відставки. Після чого Н.ЛАНТУХ підійшла до мера й вилила йому на голову декілька яєць.

Г.БАБЕНКО звернувся до міліції за фактом інциденту. Мер назвав дії депутата хуліганськими, при цьому з іронією зазначив, що йому, хоча він і не просив, зробили яєчну маску, яка, як говорять жінки, корисна для волосся.