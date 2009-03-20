28 березня в Ялті пройде свято вулиці Рузвельта

28 березня в Ялті відбудеться свято вулиці Рузвельта.

Захід присвячений до 49-ї річниці привласнення вулиці імені видатного державного і політичного діяча, президента США Франкліна Делано Рузвельта.

Вулиця Рузвельта в Ялті – єдина з такою назвою в країнах СНД.

В рамках свята відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки на честь Рузвельта, будуть організовані конкурси і розіграші призів, а для дітей – спеціальна програма за участю клоунів.

Учасники свята зможуть послухати музику, потанцювати, та, взявши участь у конкурсі «Караоке», виконати популярні пісні.

Також буде організована святкова торгівля, повідомляє організатор заходу – опікунська рада вулиці Рузвельта.