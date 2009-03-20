У Красноперекопській міжрайонній прокуратурі - новий керівник

48-річного молодшого радника юстиції Геннадія ТЕЛЕСНІЦЬКОГО наказом генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА призначено Красноперекопським міжрайонним прокурором.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, Г.ТЕЛЕСНІЦЬКИЙ змінив на цьому посту Юрія РИБАЧИНСЬКОГО.

Г.ТЕЛЕСНІЦЬКИЙ працює в органах прокуратури з 2000 року. Починав трудову діяльність помічником прокурора міста Чернівці. Працював на різних посадах у прокуратурах Київської області та Києва, Київській транспортній прокуратурі, Генпрокуратурі України.

До призначення Красноперекопським міжрайонним прокурором обіймав посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство прокуратури Криму.