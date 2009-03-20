Мер Сімферополя незадоволений рішенням суду по «операції яєчня»

Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО планує оскаржити рішення суду, що призначив 119 грн. штрафу депутату, котра вилила курячі яйця йому на голову.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник відділу інформаційної політики мерії Тетяна ШКУРО.

«Ми оскаржуватимемо», - сказав Г.БАБЕНКО. За його словами, «негоже, що ось так просто можна образити посадовця чи орган».

Як повідомляв УНІАН, 19 березня депутат Сімферопольської міської ради Наталія ЛАНТУХ на знак протесту проти усунення Володимира БЛІНОВА з посади секретаря міськради розбила кілька яєць і вилила їх на голову мера.

Сьогодні, 20 березня, Залізничний районний суд Сімферополя визнав депутата винною в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 Кодексу України про адмінправопорушення (дрібне хуліганство), і призначив 119 грн. штрафу в дохід держави.

Н.ЛАНТУХ не вважає свої дії хуліганськими і має намір подати апеляцію на рішення суду.