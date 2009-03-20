Хлопець намагався пограбувати пасажирів маршрутки в Криму

17-річний хлопець намагався пограбувати пасажирів маршрутного автобуса в Криму, повідомляє телеканал новин 24

Зловмисник сів у маршрутку, яка їхала з Білогірська у Сімферополь, та погрожуючи пістолетом, наказав водію повертати до лісу, а пасажирам, яких у салоні було семеро, передати гроші, коштовності та мобільні телефони.

Вводій автобуса Еміль Усеінов: “Дивлюся, він з пістолетом, направляє його прямо в голову і вимагає, щоб я не зупинявся і їхав прямо”.

Водій та пасажири намагались переконати зловмисника не робити дурниць, однак той не слухав. Біля водія маршрутки сиділа його дружина, вона в момент, коли нападник відволікся, схопила його за руку із пістолетом, а водій наніс удар. Допомогли і пасажири. Згодом з мобільного викликали міліцію.

Начальник Білогорського райвідділу міліції Микола Чиволідзе: “Коли ми приїхали, то залишилося тільки витягнути його з автобуса і не дати далі, щоб з ним розправилися пасажири автобуса”.

Особу нападника уже встановили. Як з’ясувалось, хлопця вже притягували до відповідальності за крадіжку.

Тепер він виправдовується: зброя була несправжньою.

Затриманий: “Сів в маршрутку і подумав по дорозі водія налякати, дістав запальничку, яка схожа на пістолет, і почав лякати”.

Тепер нападнику загрожує до 5 років позбавлення волі за розбійний напад.