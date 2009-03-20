У Севастополі знизилися темпи реєстрації громадян на біржі праці.

Якщо раніше в міському центрі зайнятості в день реєстрували до 40 осіб, то сьогодні - 34-35 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник директора Севастопольського міського центру зайнятості Світлана РЕНДАК на сьогоднішньому засіданні міської антикризової групи.

Крім того, додала заступник директора, знизилися темпи вивільнення працівників: якщо в січні-лютому в списках на вивільнення було подано близько 2,5 тис. осіб, то з початку березня - всього 75 осіб. «Фактичне вивільнення на сьогодні становить третину від передбачуваного», - зазначила С.РЕНДАК.

Вона додала, що в квітні-травні «все-таки чекаємо сплеску, але сподіваємося на нашу сезонну зайнятість».

Як стверджує заступник директора, Севастополь відносно ринку праці не можна назвати кризовим містом: «У нас все-таки на одну вакансію претендує дві особи, тоді як, наприклад, в Черкаській області - 70 осіб на одну вакансію, в Запорізькій і Вінницькій - 32 особи». В той же час, додала вона, «дуже багато зменшується вакансій в наших державних і адміністративних органах. В основному вакансії по робочих професіях».

С.РЕНДАК також повідомила, що «робочі місця потихеньку створюються, може, не такими темпами, як торік, але принаймні з початку року 1 тис. 200 робочих місць було створено. Активізувалися саме приватні підприємці, і наймана праця у приватних підприємців».