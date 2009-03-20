Українці повинні мати вільний доступ до травматичної зброї - Луценко

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що люди для самооборони повинні мати вільний доступ до травматичної зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

За словами міністра, ініціатива МВС «щодо вільного продажу травматичної зброї отримала широкий резонанс, але за цим резонансом багато хто не помітив, що вона (травматична зброя – УНІАН) давно продається». «У будь-яких магазинах можна купити травматику іноземного виробництва, тобто, пістолети іноземного виробництва, які переробляють приватні фірми, які належним чином ліцензовані», – сказав він.

У той же час Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що в Україні зараз створюються перешкоди виробництву власної аналогічної зброї. «Як тільки зайшла мова про виробництво вітчизняної продукції на базі нашого казенного виробництва «Форт» МВС України, продукції, яка буде доступна для людей усіх категорій для захисту власного життя і безпеки, почалася, на мій погляд, чисто конкурентна піар-кампанія», – поскаржився очільник МВС.

Він пояснив, що пістолет «Форт» з травматичними кулями, які не можуть смертельно поранити, на даний час пройшов усі необхідні експертизи.

«Документи перебувають на розгляді у Міністерстві юстиції та інших органах центральної влади, які висловили свої зауваження. На засіданні Кабінету міністрів буде ухвалене відповідне рішення», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що народні депутати «паралельно проявили ініціативу» і намагаються провести через парламент закон, який дозволить усім громадянам, окрім нарко- і алкозалежних, а також раніше засуджених, «мати доступ до пістолетів несмертельної самооборонної функції».

«На мій погляд, це правильно. Я наполягаю на тому, що люди мають право на захист, у тому числі, і на самозахист, якщо комусь подобається – на самооборону», – зазначив міністр внутрішніх справ.