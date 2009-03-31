У Криму затвердили заходи до Дня пам`яті жертв депортації

Рада міністрів Криму сьогодні на своєму засіданні затвердила план заходів до Дня пам`яті жертв депортації.

Так, зокрема, в квітні-травні мають пройти тематичні кінопокази і виставки, конкурс рефератів серед студентів ВНЗ Криму на тему «Моє відношення до депортації народів з Криму», в травні – «уроки пам`яті» у всіх школах і інших учбових закладах автономії.

15 травня пройдуть траурні збори.

15-18 травня мери і глави райдержадміністрацій повинні забезпечити проведення траурного реквієму та інших траурних заходів в регіонах автономії.

15 травня, 24 червня і 18 серпня в Сімферополі відбудеться покладання квітів.

***З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.