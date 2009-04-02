У ремонт вулиць Сімферополя «вбухають» понад 13 млн. грн.

Депутати міської ради Сімферополя затвердили Програму ремонту, експлуатації і утримання вулиць міста в 2009 році із загальним об`ємом фінансування більш як 13,4 млн. грн.

Програма була затверджена сьогодні на позачерговій сесії міськради.

Цього року планується провести реконструкцію вулиці Лугова, капремонт вулиць Червоноармійська і 60 років Жовтня, бульвару Франка, поточний і середній ремонт ряду магістральних вулиць загальноміського і районного значення, вулиць і доріг місцевого значення.

Також плануються міжсезонний ремонт аварійно-небезпечних ділянок, заміна і установка дорожніх знаків, сигнальних пристроїв тощо.