Віче на захист Криму пройде у суботу

Приїде Волга. Прийде Грач

У суботу, 11 квітня, в Сімферополі «Союз лівих сил» разом із Блоком Грача проведуть Всекримські збори на захист конституційних прав автономії. У віче, зокрема, візьмуть участь лідер СЛС Василь ВОЛГА і головний комуніст Криму Леонід ГРАЧ, повідомляє прес-служба «Союзу лівих сил». Будуть підведені підсумки збору підписів під вимогою негайно забезпечити реалізацію повноважень АР Крим, повідомляє Громадська рада із захисту конституційних повноважень автономії.

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