Севастопольська адміністрація хоче передачі їй ряду повноважень депутатського корпусу

Севастопольська міська державна адміністрація має намір у судовому порядку добиватися передачі їй від міськради ряду повноважень «з вирішення цілого ряду проблем».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови МДА Володимир КАЗАРІН, коментуючи журналістам чергову відмову міської ради внести до порядку денного сесії, що почалася сьогодні, питання про перегляд житлово-комунальних тарифів, а також питання про визначення переліку земельних ділянок для проведення аукціонів.

«Адміністрація сподівалася, що здоровий глузд депутатського корпусу, врешті-решт, прокинеться. На президії, коли розглядалося питання про тарифи, було дано згоду про включення його до порядку денного. Потім незрозумілим для нас чином воно зникло з того порядку денного, який ми одержали перед самою сесією. За ось ці 4-5 днів, які пройшли після президії, з незрозумілих причин це питання зникає», - сказав В.КАЗАРІН.

Це, на його думку, «по-перше, грубе порушення регламентних норм роботи». Крім того, як додав В.КАЗАРІН, «взагалі складається враження, що депутатському корпусу дуже важко виконувати свої обов`язки. Вони їх не хочуть виконувати».

Як зазначив представник керівництва виконавчої гілки влади міста, «за підсумками опалювального сезону в місті 50 млн. грн. боргів (маються на увазі, в основному, борги ДКП «Севтеплоенерго» ДК «Газ України» за спожитий газ - УНІАН). Скільки можна на користь багатих керувати містом? Є 70 тисяч малозабезпечених громадян Севастополя, подумаємо про механізми, які захищатимуть їх - через субсидії, через якісь інші види виплат».

Водночас, як вважає В.КАЗАРІН, «навіщо із завзятістю, гідною кращого застосування, допомагати багатим і середньому забезпеченому класу? Навіщо допомагати людям з будинками по 400 кв. метрів, з басейнами, оранжереями, із зимовими садами тощо? Вони оплачують послуги за тими нікчемними тарифами, як і старенька в однокімнатній квартирі». «Це що - турбота про місто?», - питає перший віце-губернатор.

На думку В.КАЗАРІНА, намір міської адміністрації «забрати вирішення цілого ряду питань через суд до ведення державної адміністрації стає вже не просто побажанням, а імперативом». Інакше, як додав він, «ми місто розвалимо. На відміну від них (маються на увазі депутати міськради - УНІАН), ми не можемо собі цього дозволити».

Як повідомляв УНІАН, Севастопольська міська державна адміністрація неодноразово заявляла про те, що в Севастополі найнижчі в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги, через що збитки підприємств житлово-комунального комплексу щорічно доводиться відшкодовувати з міського бюджету. Виконавча влада міста пропонує підняти тарифи як мінімум до 75% рентабельності комунальних підприємств, тоді як сьогодні їх середня рентабельність приблизно 25%.