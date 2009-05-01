Меджліс хоче в Криму спецкомісію з відновлення історичної топоніміки

У Криму повинна бути створена спеціальна комісія з відновлення історичної топоніміки півострова, вважають у Меджлісі кримських татар.

Це питання обговорювалося під час зустрічі лідера Меджлісу, народного депутата Мустафи ДЖЕМІЛЄВА з Постійним представником Президента України в автономії Леонідом ЖУНЬКОМ, повідомили у прес-службі Меджлісу.

До складу комісії мають увійти члени Національної академії наук України, представники уряду і парламенту країни, а також члени Ради представників кримськотатарського народу при Президентові, вважають у Меджлісі.

«ДЖЕМІЛЄВ рекомендував постпреду глави держави звернутися до Президента з пропозицією про створення у Криму спеціальної комісії», - відзначили у прес-службі.

Крім того, керівник Меджлісу заявив про необхідність швидкого розгляду проекту Закону «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою».

За словами М.ДЖЕМІЛЄВА, ще до президентських виборів Віктор ЮЩЕНКО обіцяв, що законопроект набуде чинності, «але питання так і не зрушило з мертвої точки».