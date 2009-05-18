У Севастополі поклали квіти до підніжжя пам’ятника депортованим

У Севастополі сьогодні поклали квіти до підніжжя пам’ятника депортованим народам і провели жалобний мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, в заходах взяли участь близько 100 чоловік, зокрема, голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН і голова міської ради Валерій САРАТОВ, представники кримськотатарського народу та інших депортованих народів, громадськість.

Учасники мітингу тримали в руках плакати з написами "Мы за справедливое решение земельного вопроса!", "Верните наши дома и вещи!", "Мы возвращаемся в родной Крым, чтобы сделать его процветающей землей!".

Вони хвилиною мовчання вшанування пам`ять загиблих депортованих.

Представники влади пообіцяли продовжувати роботу з облаштування кримських татар.

У резолюції мітингу висунуто низку вимог соціально-економічного характеру до органів центральної і місцевої влади. Зокрема, учасники мітингу вимагають „невідкладно ухвалити закон України щодо відновлення прав депортованих та їх нащадків, про статус кримськотатарського народу”.

Крім того, міститься вимога "якнайскорішого надання земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво для депортованих громадян в межах міста Севастополя, а також прийняти рішення про повернення історичних найменувань населеним пунктам Севастопольського регіону".