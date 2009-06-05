Люди Луценка не збираються репресувати моряків ЧФ Росії

Українська міліція не має наміру проводити масові перевірки документів у військовослужбовців Чорноморського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Криму заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, коментуючи заяву Інформаційного центру ЧФ РФ.

«Міліція ні в якому разі не збирається масово перевіряти, контролювати, тим більше репресувати громадян Росії, які перебувають на службі Чорноморського флоту», - сказав він, зауваживши, що у «розповсюдженій вчора заяві - це лише інформаційні відгуки політичних ігор і не більше того».

«Насправді нічого нового не розпочиналося. Такий режим був введений майже рік тому указом Президента України», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, в першу чергу, українська міліція добивається узгодження з місцевою адміністрацією руху військової техніки, вантажів, озброєння.

«Що стосується перевірки паспортного режиму російських громадян, то він не буде носити ніякого масового характеру. Безумовно, патруль української міліції, проходячи вулицями, зобов’язаний згідно з законом перевіряти наявність документів міграційного відомства. Вони їх перевіряють. Але ніякого повального тиску ми не збираємось робити, у всякому разі таку позицію озвучив представник Президента (в Криму)», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, міліція проситиме у військовослужбовців ЧФ РФ пред’явити паспорт і міграційну картку. Якщо він матиме її при собі, більше ніяких питань не виникатиме, якщо не матиме - «людина буде заактовуватися», додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, учора, 4 червня, Служба інформації і громадських зв`язків ЧФ РФ заявила про затримання севастопольською міліцією моряків-чорноморців для перевірки документів, які підтверджують законність перебування на території України.