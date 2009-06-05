Більш як півмільйона чоловік відпочили в Криму

У Криму з початку 2009 року відпочили 509,4 тис. чоловік, це на 19% нижче рівня аналогічного періоду 2008 року.

Про це свідчать оперативні дані Міністерства курортів і туризму Криму.

Станом на 5 червня в Криму працює 285 санаторно-курортних установ і туристських підприємств, вони заповнені на 54,9%. Минулого року в цей час в автономії працювало на один заклад менше, а коефіцієнт заповнюваності був більший – 55,7%.

За даними виконавчих комітетів і райдержадміністрацій курортних регіонів автономії, організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах Криму цього року відпочили 168,4 тис. чоловік. Це на 24,9% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.