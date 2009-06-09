У Ялті встановлять пам`ятник архітектору Краснову

В 2010 році в Ялті планується встановити пам`ятник архітектору Миколі Краснову, повідомляє прес-служба мерії.

Пам`ятник, який обійдеться приблизно у 335 тисяч гривень, встановлюється за рахунок інвесторів, що виділяють кошти на розвиток інфраструктури Ялти.

Його створюватиме заслужений скульптор України, член Союзу художників Росії Сергій НИКІТІН. Проект визнаний кращим серед 12-ти робіт, представлених на конкурс. С.НИКІТІНУ – володареві другої премії – запропоновано допрацювати проект спільно з ялтинськими архітекторами. Першу премію на конкурсі вирішили не давати.

2009 рік оголошений в Ялті роком архітектора Краснова.

Ялтинське відділення Союзу архітекторів України планує провести в місті повну інвентаризацію будівель, побудованих за проектом Краснова, і організувати фотовиставку об`єктів. Вона буде представлена до Дня міста в серпні, а потім стане тимчасовою експозицією в Лівадійському палаці під час красновських читань.