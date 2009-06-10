Генпрокуратура не порушуватиме справу проти людей Куніцина

Генеральна прокуратура України не знайшла підстав для порушення кримінальної справи стосовно працівників Севастопольської міської державної адміністрації за результатами перевірки інформації, що міститься у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування порушень у роботі чиновників держадміністрації.

Згідно з повідомленням прес-служби Севастопольської адміністраці, Генпрокуратура розглянула і перевірила звіт ТСК. Відповідна заява генпрокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА розміщена на офіційному сайті Верховної Ради у відповідь на звернення голови ТСК Івана ВЕРНИДУБОВА.

«За результатами перевірки законності використання бюджетних коштів, виділених на виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Севастополя, прокуратурою міста відмовлено в порушенні кримінальної справи стосовно посадових осіб Управління капітального будівництва, Головного управління ЖКГ і Головного управління Державного казначейства в місті Севастополі зважаючи на відсутність в їхніх діях складу службового злочину», - сказано в звіті Генпрокуратури.

Згідно з повідомленням прес-служби, у документі, підписаному О.МЕДВЕДЬКОМ, перераховуються практично всі факти, які використовували у своїх звинуваченнях і депутати міськради, і комісія ВЕРНИДУБОВА. Одна з «гучних справ» була пов`язана з виділенням земельної ділянки ТОВ «Гіпроград». Насправді ж порушення закону не було: «Також прокуратурою Севастополя відмовлено в порушенні кримінальної справи стосовно службових осіб СМДА за фактом укладення договору (суперфіція) з ТОВ «Гіпроград» про право користування земельною ділянкою зважаючи на відсутність складу злочину, оскільки договір укладено відповідно до судових рішень про надання ТОВ «Гіпроград» у користування земельної ділянки».

Коментуючи заяву генпрокурора, голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН заявив, що «от самого початку було очевидно, що всі ці «висновки» комісії ВЕРНИДУБОВА - елемент політичної боротьби».

Як повідомляв УНІАН, парламентська ТСК на чолі з народним депутатом І.ВЕРНИДУБОВИМ (Партія регіонів) була створена 5 червня 2008 року. Її завданням було з`ясування обставин порушень Конституції та законодавства Севастопольської МДА та міською радою, іншими органами виконавчої влади в питаннях земельних відносин.

Попередні висновки голова ТСК оголосив у парламенті 16 січня 2009 року. У результаті Верховна Рада прийняла постанову про попередній звіт комісії, в якому, зокрема, запропонувала Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ реалізувати рішення міськради Севастополя про висловлення недовіри голові міськадміністрації С.КУНІЦИНУ, а також вирішила передати матеріали розслідування ТСК правоохоронним органам.