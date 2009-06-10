Генпрокуратура не порушуватиме справу проти людей Куніцина
Не знайшла підстав
Генеральна прокуратура України не знайшла підстав для порушення кримінальної справи стосовно працівників Севастопольської міської державної адміністрації за результатами перевірки інформації, що міститься у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування порушень у роботі чиновників держадміністрації.
Згідно з повідомленням прес-служби Севастопольської адміністраці, Генпрокуратура розглянула і перевірила звіт ТСК. Відповідна заява генпрокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА розміщена на офіційному сайті Верховної Ради у відповідь на звернення голови ТСК Івана ВЕРНИДУБОВА.
«За результатами перевірки законності використання бюджетних коштів, виділених на виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Севастополя, прокуратурою міста відмовлено в порушенні кримінальної справи стосовно посадових осіб Управління капітального будівництва, Головного управління ЖКГ і Головного управління Державного казначейства в місті Севастополі зважаючи на відсутність в їхніх діях складу службового злочину», - сказано в звіті Генпрокуратури.
Згідно з повідомленням прес-служби, у документі, підписаному О.МЕДВЕДЬКОМ, перераховуються практично всі факти, які використовували у своїх звинуваченнях і депутати міськради, і комісія ВЕРНИДУБОВА. Одна з «гучних справ» була пов`язана з виділенням земельної ділянки ТОВ «Гіпроград». Насправді ж порушення закону не було: «Також прокуратурою Севастополя відмовлено в порушенні кримінальної справи стосовно службових осіб СМДА за фактом укладення договору (суперфіція) з ТОВ «Гіпроград» про право користування земельною ділянкою зважаючи на відсутність складу злочину, оскільки договір укладено відповідно до судових рішень про надання ТОВ «Гіпроград» у користування земельної ділянки».
Коментуючи заяву генпрокурора, голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН заявив, що «от самого початку було очевидно, що всі ці «висновки» комісії ВЕРНИДУБОВА - елемент політичної боротьби».
Як повідомляв УНІАН, парламентська ТСК на чолі з народним депутатом І.ВЕРНИДУБОВИМ (Партія регіонів) була створена 5 червня 2008 року. Її завданням було з`ясування обставин порушень Конституції та законодавства Севастопольської МДА та міською радою, іншими органами виконавчої влади в питаннях земельних відносин.
Попередні висновки голова ТСК оголосив у парламенті 16 січня 2009 року. У результаті Верховна Рада прийняла постанову про попередній звіт комісії, в якому, зокрема, запропонувала Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ реалізувати рішення міськради Севастополя про висловлення недовіри голові міськадміністрації С.КУНІЦИНУ, а також вирішила передати матеріали розслідування ТСК правоохоронним органам.