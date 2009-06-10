Колективу Апеляційного суду Криму представили нового шефа
Спікер побажав непідкупності
Колективу Апеляційного суду Автономної Республіки Крим представили нового голову. Їм став Сергій ЛУНІН, який до цього працював заступником керівника суду.
Раніше кримським Апеляційним судом керував Михайло ТЮТЮНИК. Він звільнений в травні Верховною Радою України на підставі особистої заяви і відповідно до п.9 ч.5 ст. 126 Конституції України і ст. 15 і 43 Закона України «Про статус суддів», яким визначений граничний вік - 65 років - для перебування судді на державній службі.
Глава кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО назвав М.ТЮТЮНИКА юристом з великої букви.
Новому керівнику Апеляційного суду Криму спікер автономії побажав успіхів в праці, непідкупності, мужності, збереження високопрофесійного суддівського колективу, строгого дотримання закону, повідомила прес-секретар А.ГРИЦЕНКА Алла ГОРЕВА.