У Севастополі можуть готувати фахівців з зондування Землі

Національне космічне агентство України розглядає можливість використовувати станції попередження про ракетний напад (СПРН) у Севастополі та Мукачевому для підготовки фахівців у галузі дистанційного зондування Землі.

Про це кореспондентові УНІАН у Москві повідомив керівник агентства Олександр ЗІНЧЕНКО.

«Щонайменше це прекрасна база для підготовки нового покоління спеціалістів в галузі дистанційного зондування Землі і навігації», - сказав О.ЗІНЧЕНКО.

Він зауважив, що на сьогоднішній день не бачить перспектив у використанні цих станцій у виключно військових цілях.

«Чим раніше ми відійдемо від військової лексики у цьому питанні, тим краще буде вирішено питання про подовження їх дії», - сказав керівник НКАУ.

Він зазначив, що перспективи використання цих станцій розглядались на двох засіданнях науково-технічної ради НКАУ. При цьому він нагадав, що 26 лютого закінчився термін дії угоди, відповідно до якої станції використовувались в інтересах Росії.

«Це величезні технологічні наукові комплекси, які несуть і несли велике інтелектуальне навантаження і можуть давати велику кількість продуктів доданої вартості, і їх історія не завершується», - наголосив А.ЗІНЧЕНКО.