На мітингу в Сімферополі закликали до союзу України, Росії і Білорусії

До союзу України, Росії і Білорусії закликали сьогодні в Сімферополі учасники мітингу з нагоди одного з головних державних свят Російської Федерації, передає кореспондент УНІАН.

На честь Дня Росії активісти Російської громада Криму, партії «Руський блок», Партії регіонів, козацьких організацій пройшли ходою центральними сімферопольськими вулицями. Ходу розпочинала молодь з величезним прапором Росії і духовий оркестр. Потім йшли маршем активісти з прапорами РФ звичних розмірів, Андріївськими прапорами, прапорами своїх політсил, портретом російського Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА. Деякі скандували «Росія!».

«Ми упевнені: прийде час, коли Росія, Україна і Білорусь стануть єдиною слов`янською вітчизною», – заявив перший віце-спікер автономії, лідер Російської громади Криму Сергій ЦЕКОВ на мітингу на головній площі Сімферополя.

За оцінками правоохоронців, які стежали за громадським порядком, в акції брала участь тисяча осіб, за даними організаторів – не менш 2-х тисяч. Люди тримали в руках транспаранти: «12 червня – День Росії. Зі святом, дорогі співвітчизники!» і «Слава великій Росії!».

«Ми відстаємо зараз багато в чому через розвал 90-х років, але ми здолаємо цей розвал, ми здолаємо це відставання, ми знову відновимо нашу велику Батьківщину, в центрі якої буде союз народів Росії, України і Білорусії», – заявив депутат Держдуми РФ Сергій МАРКОВ.