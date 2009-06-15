У Криму названо представника України на Дитячому Євробаченні

Україну на Дитячому Євробаченні-2009 представлятиме 11-річний Андранік АЛЕКСАНЯН з Хмельницького. Саме він став переможцем фіналу національного відбірного туру і одержав в подарунок ноутбук.

Ім`я переможця за результатами оцінок журі та СМС-голосування оголосила сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. Вона пообіцяла, що всі 15 учасників відбірного туру, який відбувся в Артеку, приїдуть на відпочинок до цього дитячого центру і наступного року.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що одержала величезне задоволення від сьогоднішнього концерту і добрий позитивний заряд, який дасть їй змогу працювати “кілька років без підзарядки”.

Сама прем`єр також брала участь у голосуванні, надсилаючи СМС–повідомлення.