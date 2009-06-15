Українські моряки повчаться в США організації старшинської служби

Делегація українського флоту на чолі з начальником штабу — першим заступником командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адміралом Сергієм ЄЛІСЄЄВИМ відбула до американського міста Сан Дієго.

Як повідомили у прес-центрі командування ВМС України, українські військові моряки ознайомляться з організацією, програмами та методиками підготовки і професійного розвитку, питаннями кар’єрного росту, системою утримання та підготовки під час проходження військової служби старшинського складу ВМС США. Зокрема, вони планують вивчити методику підготовки старшинського складу на кораблях Військово-Морських Сил США.

Поїздка делегації ВМС Збройних Сил України до Сполучених Штатів Америки, що відбувається відповідно до Переліку заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України на травень-червень 2009 року, завершиться 20 червня.