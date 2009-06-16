«Хорс» починає регулярні авіарейси з Києва до Сімферополя

Авіакомпанія «Хорс» з 23 червня розпочне регулярні рейси до Сімферополя з аеропорту «Київ» («Жуляни»).

Як передає кореспондент УНІАН, презентаційний початок регулярних рейсів відбувся сьогодні в аеропорту.

Як повідомив президент авіакомпанії «Хорс» Сергій ТОМЧАНІ, польоти виконуватимуться на літаку McDonnell Douglas 82.

Рейси виконуватимуться спочатку 5 разів на тиждень, один рейс на день, з поступовим доведенням – паралельно з реконструкцією аеродрому – до двох разів на день.

Довідка УНІАН. У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ведуться роботи, передбачені генеральним планом підготовки до Євро-2012.

До проведення реконструкції аеродром був придатний для експлуатації повітряних суден типу Як-42 з обмеженнями за масою та інтенсивністю польотів, а також Ан-24, Як-40. Аеровокзал пропускною спроможністю 300 пасажирів на годину.

Зараз аеропорт проводить реконструкцію аеродрому. Злітну смугу збільшено з 1800 метрів до 2310 метрів, що дає змогу приймати «Жулянам» такі великі літаки, як: McDonnell Douglas, «Боїнг» і «Ейрбас».