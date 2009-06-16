Кримтеплокомуненерго та Севтеплоенерго відключать від газу

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» доручила Державній інспекції з енергозбереження і регіональним підприємствам з газопостачання і газифікації (обл- і міськгазам) відключити від газопостачання підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), яким через значну заборгованість не виділені планові ресурси природного газу.

Про це повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що НАК «Нафтогаз України» звинувачує керівництво місцевих органів влади і підприємств комунальної теплоенергетики, котрі мають великі борги, в зриві оплати природного газу, спожитого з початку опалювального сезону 2008-2009 рр. (з 1 жовтня 2008 року).

Станом на 15 червня 2009 року, за даними оперативного моніторингу, заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ, спожитий з початку опалювального сезону, становить 3,464 млрд. грн. (рівень оплати – 60%).

Найбільшу заборгованість за спожитий з 1 жовтня 2008 року природний газ накопичили підприємства ТКЕ Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Луганської, Запорізької, Одеської, Київської, Черкаської областей, а також Криму.

Значними є також борги перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ Чернігівської, Полтавської, Львівської, Житомирської, Вінницької, Рівненської, Хмельницької, Сумської, Херсонської, Івано-Франківської, Волинської, Кіровоградської, Тернопільської, Закарпатської областей і міста Севастополя.

Заборгованість АЕК «Київенерго» за спожитий у 2008-2009 рр. природний газ уже перевищує 601,5 млн. грн.

У «Нафтогазі України» зазначають, що численні попередження і звернення до керівництва місцевих органів влади і підприємств ТКЕ із закликом активізувати розрахунки були проігноровані. У значній частині регіонів керівники місцевих органів влади і теплопостачальних підприємств не вживають ніяких заходів для вирішення проблеми розрахунків за теплову енергію.

Також у повідомленні наголошується, що накопичення підприємствами ТКЕ заборгованості за газ значно ускладнює розрахунки НАК «Нафтогаз України» з ВАТ «Газпром» і підготовку до нового опалювального сезону 2009-2010 рр.

Серед підприємств ТКЕ, яким не виділені планові ресурси природного газу і яких, відповідно, доручено відключити від газопостачання: АЕК «Київенерго» «Кримтеплокомуненерго», «Донецьктеплокомуненерго», «Криворізька теплоцентраль», «Севтеплоенерго», «Комуненергія» (м. Рівне), «Луцьктеплоенерго», «Уж-тепло», «Тепловоденергія» (Хмельницька обл.), «Дніпротеплоенерго», «Полтаватеплоенерго».

У той же час спостерігаються позитивні зрушення в проведенні розрахунків таких підприємств, як «Полтаваобленерго», «Ромникомунтеплоенерго», «Енергія» (м. Обухів, Київська обл.), ВАТ «Сумське машинобудівне НВО ім. М.В. Фрунзе», КТП «Алчевськ ТКЕ», «Тепло» (Конотоп), «Перемишлянитеплокомуненерго» (Львівська обл.), «Ялтинські теплові мережі», «Бориспільтепломережа», «Херсонтеплогенерація», «Хмельницьктеплокомуненерго», «Чернівцітеплокомуненерго», «Миргородтеплоенерго» та ін.

Добитися рівня розрахунків за спожитий газ значно вище середнього по Україні (від 78% до 99%) вдалося саме завдяки ряду заходів, здійснених керівництвом місцевих органів влади і підприємств ТКЕ.

НАК «Нафтогаз України» підкреслює, що обмеження гарячого водопостачання у ряді населених пунктів відбувається з провини місцевих органів влади і керівників ТКЕ.