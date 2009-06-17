Верховна Рада Криму звернулася до КС щодо терміну своїх повноважень

Кримські депутати звернулися до Конституційного Суду України з поданням про визнання неконституційним рішення Верховної Ради України про призначення виборів до парламенту автономії на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у зверненні до КС, яке підтримали 75 депутатів з 90 присутніх у залі засідань. Загалом у кримському парламенті 100 депутатів.

У вересні 2008 року було прийнято постанову ВР Криму про внесення змін до статті 22 Конституції автономії про збільшення терміну повноважень кримських депутатів з 4-х до 5-ти років. У березні 2009 року парламент країни прийняв закон, який передбачає внесення змін до Конституції Криму в частині продовження терміну повноважень депутатів парламенту автономії, при цьому обумовлюється, що дія закону не поширюється на нинішнє скликання, зміни набирають чинності після обрання нового складу парламенту республіки.

Водночас, зазначено у зверненні до КС, пунктом 7 розділу XIV «Підсумкові положення» закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів» передбачено, що депутати автономії обираються на 5 років, починаючи з чергових виборів 2006 року за умови набрання чинності законом про затвердження відповідних змін до Конституції АРК.

Частиною першої статті 2 закону «Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим» визначено, що парламентарій обирається на термін 5 років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування згідно з Конституцією України та Криму, закону України про вибори депутатів.

Згідно з пунктом 1 Розділу VII «Завершальні положення» цього закону стаття 2 набуває чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції Криму щодо терміну повноважень Верховної Ради АРК.

«Таким чином, з дня публікації Закону України ”Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо терміну повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим”, тобто з 9 квітня 2009 року, набрали чинності пункт 7 розділу XIV ”Прикінцеві положення” Закону України ”Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів” і стаття 2 Закони України ”Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим”, якими термін повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначено в п`ять років. Ці положення не змінено, не скасовано та не визнано такими, що втратили чинність», - вважають у кримському парламенті.

Відповідно до статті 58 Конституції України, закони не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

“Не можна не зазначити, що пункт 37 частини першої статті 85 Конституції України не надає право Верховній Раді України під час ухвалення закону про затвердження змін до Конституції Криму передбачати в ньому якісь додаткові норми», - додали в парламенті автономії.

Разом з тим, з пункту 1 розділу II «Прикінцеві положення» закону про затвердження зміни до статті 22 Конституції Криму щодо терміну повноважень депутатів автономії випливає, що вибори до парламенту автономії призначено на 2010 рік. Верховна Рада Криму вважає, що цей пункт не відповідає частині другій статті 6, статті 19, статті 58, пункту 37 частини першої статті 85 і пункту 1 частини першої статті 138 Конституції України. Зокрема, наголошується у зверненні до КС, згідно з пунктом 1 частини першої статті 138 Конституції до відання Автономної Республіки Крим віднесено призначення виборів депутатів кримської Верховної Ради.

Тому кримський парламент просить КС визнати пункт 1 розділу II «Прикінцеві положення» закону України від 19 березня 2009 року №1167-VI невідповідним Конституції країни.