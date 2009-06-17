Рада Криму вимагає узгоджувати з нею допуск військ в автономію

Верховна Рада Автономної Республіки Крим вимагає від української влади узгоджувати з нею допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, у зв`язку з цим кримські депутати звернулися до Верховної Ради України з проханням внести зміну до Закону України «Про порядок допуску і умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України», що передбачає узгодження з ВР Крим перебування іноземних військ на території автономії.

За це сьогодні на пленарному засіданні проголосували 76 депутатів із 90, присутніх у залі. Всього у ВР Криму - 100 парламентаріїв.

«Упродовж вже кількох років на території Автономної Республіки Крим проводяться військові навчання із залученням військових підрозділів іноземних держав. Разом з тим проведення таких навчань неоднозначно сприймається в суспільстві, провокує загострення протистояння між різними політичними силами», - говориться в пояснювальній записці до постанови кримського парламенту.

Крім того, заявляють депутати, одним із пріоритетних напрямів кримської економіки є курортно-рекреаційна і туристична діяльність, а військові навчання, вважають вони, «несуть в собі загрозу економічних втрат у зв`язку зі скороченням потоку туристів і громадян, які приїжджають до Криму на відпочинок і лікування».

Згідно із Конституцією Криму і України вирішення питань забезпечення прав і свобод громадян, національної згоди, сприяння охороні правопорядку і суспільної безпеки, а також участь у формуванні основних принципів внутрішньополітичної, зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності країни з питань, що стосуються інтересів кримської автономії, відноситься до компетенції парламенту Криму.