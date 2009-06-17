Голову сільради в Криму підозрюють у нецільовому використанні коштів

Голова однієї з сільрад Судацького регіону Криму підозрюється у нецільовому використанні 150 тисяч гривень, повідомила сьогодні прес-служба прокуратури автономії.

"Чиновник одноосібно вніс зміни до бюджету на 2005 рік, заклавши у витратну частину названу суму, яка була переведена на рахунки приватних фірм", - йдеться у повідомленні.

Махінацію виявили співробітники Головного управління Служби безпеки України в Криму.

За фактом використання бюджетних коштів у великих розмірах всупереч їх цільовому призначенню прокуратурою порушено кримінальну справу. Дії голови сільради кваліфіковано за ч.1 ст.210 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (порушення законодавства про бюджетну систему України, посадове підроблення).

З`ясовувати обставини злочину доручено СБУ Криму.