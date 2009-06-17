Студенти знов залишаться без європейських додатків до диплому

Міністерство освіти та науки відклало на 2010 рік запровадження в Україні додатку до диплому європейського зразку, що планувалося зробити цього року.

Про це бюро журналістських розслідувань «Свідомо» повідомив міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК.

«Має бути опис кваліфікацій. Це потребує багато часу. Це має писати МОН разом з Мінсоцполітики», - сказав він.

При цьому міністр запевнив, що такий додаток буде зроблений. «Це наш обов’язок перед Європою», - сказав І.ВАКАРЧУК.

Додаток до диплому європейського зразка був створений Єврокомісією у рамках Болонського процесу (формування єдиного європейського освітнього простору). Його сенс – мати єдиний і стандартизований опис рівня, змісту, наповнення та статусу навчання власника диплому.

Його запровадження в Україні відкладається з 2005 року.