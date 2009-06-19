Україна має повне право видворити ФСБ, вважає польський експерт

Українська влада має повне право змусити офіцерів російської ФСБ, які працюють у складі Чорноморського флоту РФ, залишити територію держави.

Таку думку висловив кореспонденту УНІАН у Польщі аналітик з Collegium Civitas Олаф ОСІЦА.

Він назвав суверенним правом кожної держави визначати, хто може, а хто не може перебувати на її території, особливо у випадках, коли це стосується питань безпеки.

«Якщо влада вирішує, що певні особи, які знаходяться на її території, завдають шкоди державним інтересам, то має не тільки право, але обов’язок відправити таких громадян (з країни)», - сказав аналітик і додав, що краще було б вирішувати питання перебування офіцерів ФСБ дипломатичними каналами, не афішуючи цю справу в засобах масової інформації.

«Коли такі справи «розігруються» у світлі телекамер, то питання починають функціонувати в іншому контексті. Не вирішується проблема, а починається показування мускулів - хто сильніший», - сказав експерт.

О.ОСІЦА зауважив, що , у тому числі через постійні політичні суперечки.

На думку польського експерта, нинішній конфлікт може вкотре продемонструвати слабкість України, якщо їй не вдасться видворити офіцерів ФСБ з України. «Росіяни говорять, що вони цього не зроблять і що ви нам зробите? І це найбільша проблема», - сказав О.ОСІЦА.

Водночас він дуже позитивно оцінив сам факт вимоги України до російської сторони. «До Помаранчевої ревоюції нікому в голову би не прийшло ставити питання про присутність певних осіб», - зауважив він.

О.ОСІЦА визнав, що перед Україною ще «довга і тяжка» робота для того, аби росіяни почали з нею рахуватись, і в першу чергу для цього необхідна сильна влада.

Як повідомляв УНІАН, керівник СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що після 13 грудня усі співробітники ФСБ Росії на Чорноморському флоті РФ повинні залишити територію України.

У свою чергу офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Андрій НЕСТЕРЕНКО наголосив, що офіцери ФСБ перебувають в Україні згідно з чинними двосторонніми умовами.