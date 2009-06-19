Україна міняє порядок: дзвонити на міжмісто слід через «0»

З 14 жовтня 2009 року змінюється порядок набору міжміських і міжнародних напрямів, повідомила сьогодні прес-служба «Укртелекому».

Зміна здійснюється відповідно до наказу Міністерства транспорту і зв`язку «Про затвердження Плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України».

Абонентові необхідно буде замість міжміського префікса «8» набрати префікс «0». Для виходу на міжнародну телефонну мережу замість міжнародного префікса «8-10» необхідно буде набрати префікс «0-0».

«Тобто для того, щоб зателефонувати до іншого міста, іншої країни або на номер мобільного абонента, потрібно спочатку набрати цифру «0». Після набору «0» (і стаціонарного телефону) слід дочекатися безперервного сигналу і тільки потім здійснювати набір інших цифр - код потрібного міста або код мережі оператора мобільного зв`язку, без першої цифри «0» в існуючому коді, далі без інтервалу - номер телефону абонента», - говориться в повідомленні.

Виклик абонента мобільного зв`язку Utel після 14 жовтня виглядатиме як «0-91 ххххххх (номер абонента)» (сьогодні 8-091 ххххххх (номер абонента).

Новий формат міжнародного виклику, наприклад, абонента в Москві, після 14 жовтня виглядатиме як «0-07 495ххххххх (номер абонента)», тоді як сьогоднішній формат цього виклику виглядає як послідовність «8-107 495ххххххх (номер абонента).

«Укртелеком» попереджає, що при здійсненні міжміського виклику «0» на початку номера має бути лише один – при випадковому наборі другого підряд «0» відбувається міжнародне з`єднання з відповідною тарифікацією (значно вищою).

Як наголошується в повідомленні, порядок здійснення міжнародного виклику на телекомунікаційну мережу України з-за кордону залишається незмінним.

Для зручності абонентів з 14 жовтня працюватимуть автовідповідачі. Також інформацію щодо порядку набору номерів телефонів можна буде дізнатися за номерами телефонів довідково-інформаційних служб компанії.