У МНС говорять, що його бійці дерева на мисі Сарич не вирубали

Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Севастополі спростовує інформацію, поширену деякими ЗМІ, про причетність МНС до вирубки дерев, занесених у Червоному книгу, поблизу мису Сарич.

Як повідомили у прес-службі управління, у 2008 році ділянка, виділена під будівництво лікувально-оздоровчого центру МНС, була передана інвестору-генпідряднику під забудову. З того часу всі роботи на мисі Сарич ведуться за проектом. Уся документація затверджена уповноваженими органами згідно з чинним законодавством.

"Інформація про перевірку органами Державної екологічної інспекції ділянки на мисі Сарич до ГУ МНС у Севастополі не надходила, отже, перевірка у відповідному порядку не проводилася", - зазначається у повідомленні.

МНС закликає журналістів перед публікацією інформацій обов`язково перевіряти їх достовірність.

18 червня прес-служба Міністерства охорони навколишнього природного середовища України повідомила, що Державна екологічна інспекція в Севастополі звернулась до Севастопольської міжрайонної природоохоронної прокуратури з питанням провести спільну перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства на території земельної ділянки біля пансіонату “Ізумруд”.

Під час обстеження підтвердився факт незаконного зносу дерев, у тому числі порід, занесених до Червоної книги України. На момент перевірки було знищено 59 червонокнижних дерев (фісташка туполиста та яловець високий) та 8 дубів.