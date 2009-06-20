120 віршів Ахматової прочитають у Євпаторії на 120-річчя поетеси

23 червня, на 120-річчя з дня народження Анни Ахматової, в Євпаторії прочитають 120 віршів поетеси.

«На набережній ім. Горького пройде унікальний поетичний марафон «Біг часу», в якому візьмуть участь 120 любителів творчості Ахматової різного віку і професій. Учні шкіл, викладачі, літературознавці, поети, представники органів виконавчої влади, священики один за іншим читатимуть вірші поетеси різними мовами», - повідомила прес-служба мерії Євпаторії.

Перед початком поетичного марафону священики Євпаторійського благочинія проведуть молебень.

Завершиться святкування дня народження поетеси Ахматовськими балами випускників на Театральній площі й у школах міста.

«Відомо, що в 1905-1906 роках у Євпаторії проживала сім`я майбутньої поетеси. З містом-курортом пов`язані особисті й творчі переживання Анни Ахматової», - зазначили в мерії Євпаторії.