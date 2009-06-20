Кримська організація партії Ющенка змінила лідера
Про рішення стало відомо в ході конференції...
Кримська організація партії «Народний Союз "Наша Україна"» змінила лідера.
Яу повідомив УНІАН прес-секретарь кримської НСНУ Сергій ВІННИК, замість Володимира ЗДИРКА, який склав з себе повноваження голови, парторганізацію очолив 59-річний Володимир КРАСНОГОЛОВЕЦЬ.
Про рішення В.ЗДИРКА стало відомо у суботу в ході конференції кримської парторганізації, яка відбувалася без участі преси.
В.ЗДИРКО мотивував своє рішення тим, що «хоче поступитися дорогою молодшим».
Крім того, в ході партконференції стало відомо про те, що заступник голови кримської НСНУ Володимир ШКЛЯР написав заяву про вихід з партії.
«ШКЛЯР пішов і з посади (заступника голови НСНУ Криму), і з партії. ШКЛЯР сказав, що вичерпав свої можливості в цій партії», - зазначив С.ВІННИК.
В лавах кримської НСНУ налічується близько 10 тисяч членів.