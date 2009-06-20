Кримська організація партії Ющенка змінила лідера

Кримська організація партії «Народний Союз "Наша Україна"» змінила лідера.

Яу повідомив УНІАН прес-секретарь кримської НСНУ Сергій ВІННИК, замість Володимира ЗДИРКА, який склав з себе повноваження голови, парторганізацію очолив 59-річний Володимир КРАСНОГОЛОВЕЦЬ.

Про рішення В.ЗДИРКА стало відомо у суботу в ході конференції кримської парторганізації, яка відбувалася без участі преси.

В.ЗДИРКО мотивував своє рішення тим, що «хоче поступитися дорогою молодшим».

Крім того, в ході партконференції стало відомо про те, що заступник голови кримської НСНУ Володимир ШКЛЯР написав заяву про вихід з партії.

«ШКЛЯР пішов і з посади (заступника голови НСНУ Криму), і з партії. ШКЛЯР сказав, що вичерпав свої можливості в цій партії», - зазначив С.ВІННИК.

В лавах кримської НСНУ налічується близько 10 тисяч членів.