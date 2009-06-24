Лідерами президентського рейтингу залишаються Янукович і Тимошенко

У разі проведення другого туру президентських виборів лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ переможе діючого прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО (39% проти 29%) і лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА (37% проти 31%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження громадської думки населення України з актуальних питань соціально-політичного життя країни, проведеного компанією Research & Branding Group і представленого сьогодні в Києві.

За даними дослідження, А.ЯЦЕНЮК у разі виходу в другий тур перемагає Ю.ТИМОШЕНКО (30% проти 22%).

Президентські рейтинги провідних українських політиків за минулий місяць залишилися практично без змін. Лідерами президентського рейтингу залишаються В.ЯНУКОВИЧ (26,8%) і Ю.ТИМОШЕНКО (15,8%). Третє місце в цьому рейтингу залишається за А.ЯЦЕНЮКОМ (12,3%).

За Володимира ЛИТВИНА готові проголосувати 3,9%, Петра СИМОНЕНКА - 3,5%, Інну БОГОСЛОВСЬКУ - 3%, Віктора ЮЩЕНКА - 2,1%. За інших кандидатів готові проголосувати 6,2%, проти всіх 8%.

Крім того, в червні цього року спостерігається достатньо високий рівень готовності громадян країни брати участь у виборах Президента України: 52% точно проголосували б у разі їх проведення найближчим часом, а 24% проголосували б «швидше за все».

Збір інформації проводився з 12 по 22 червня методом особистого інтерв`ю в 24 областях України і АР Крим. Середня похибка вибірки 2,2%.