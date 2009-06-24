Законність накладення 11 тисяч ветштрафів поставлено під сумнів

Прокуратура внесла до кримського управління ветеринарної медицини припис про приведення його роботи у відповідність із законодавством.

Під час перевірки дотримання вимог законодавства про адміністративні правопорушення за останні півтора роки наглядове відомство знайшло порушення в роботі управління.

Законність накладення 11 тисяч штрафів поставлено під сумнів через те, що працівники ветслужби виконували не всі вимоги закону, інформує прес-служба прокуратури автономії.

"Накладаючи на громадян адміністративне стягнення у вигляді штрафу, ветеринари не виносили постанови про адміністративне правопорушення. При цьому закон вимагає, щоб постанови виносилися в двох екземплярах, один з яких вручався порушникові, аби той міг, зокрема, оскаржити дії контролерів, якщо вважає їх незаконними. Таким чином, фактично порушено права 11 тисяч громадян", - йдеться у повідомленні.