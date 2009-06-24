Євпаторія хоче відвадити вантажівки від пам`ятника десантникам

16:14, 24 червня 2009
Крым
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Хай водії купаються в іншому місці

Мер Євпаторії Андрій ДАНИЛЕНКО розпорядився встановити в районі пам`ятника десантникам по Сімферопольському шосе щити з попереджувальними написами, а також перекопати можливі під`їзди до води, щоб відвадити від цього місця водіїв вантажівок. 

Міський голова невдоволений тим, що вантажні трейлери організували парковку на самому березі моря, біля пам`ятника.  

Така парковка заборонена природоохоронним законодавством, підкреслили в прес-службі мерії Євпаторії.

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