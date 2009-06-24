Євпаторія хоче відвадити вантажівки від пам`ятника десантникам

Мер Євпаторії Андрій ДАНИЛЕНКО розпорядився встановити в районі пам`ятника десантникам по Сімферопольському шосе щити з попереджувальними написами, а також перекопати можливі під`їзди до води, щоб відвадити від цього місця водіїв вантажівок.

Міський голова невдоволений тим, що вантажні трейлери організували парковку на самому березі моря, біля пам`ятника.

Така парковка заборонена природоохоронним законодавством, підкреслили в прес-службі мерії Євпаторії.