Євпаторія хоче відвадити вантажівки від пам`ятника десантникам
16:14, 24 червня 2009Крым
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Хай водії купаються в іншому місці
Мер Євпаторії Андрій ДАНИЛЕНКО розпорядився встановити в районі пам`ятника десантникам по Сімферопольському шосе щити з попереджувальними написами, а також перекопати можливі під`їзди до води, щоб відвадити від цього місця водіїв вантажівок.
Міський голова невдоволений тим, що вантажні трейлери організували парковку на самому березі моря, біля пам`ятника.
Така парковка заборонена природоохоронним законодавством, підкреслили в прес-службі мерії Євпаторії.
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