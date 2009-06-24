Автомобіль перекинувся у горах Криму: одна людина загинула

Одна людина загинула, ще одна дістала травми внаслідок перекидання автомобіля на горі Клементьєва в Криму.

Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, автомобіль «Жигулі» лежав на своєму даху на висоті 50-ти метрів на схилі, крутизна якого досягала 80 градусів.

Зрізавши за допомогою спецобладнання стійки і дах «Жигулів», рятувальники дістали зі спотвореного автомобіля тіло загиблого 53-річного водія-кримчанина і постраждалу 40-річну пасажирку-москвичку.

Жінку передали лікарям «швидкої допомоги». У неї виявилася закрита черепно-мозкова травма, травма грудей і перелом ребер.