У Туреччині з її all inclusive нудно. Крим — інша справа

Відпочинок у Криму на 15% дешевший, ніж у Краснодарському краї Росії, заявив міністр курортів і туризму автономії Андрій СУМЦОВ сьогодні журналістам у Сімферополі.

«У нас дешевше на 15%», - сказав він.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас міністр не зміг порівняти ціни на відпочинок у Криму і Туреччині. «Не можу сказати. Вони лояльніше до цього (до цін) підходять», - відзначив голова Мінкурортів автономії.

На запитання, чи переманила Туреччина російського курортника в Криму, А.СУМЦОВ відповів негативно. «У кожного регіону є свій турист», - сказав він.

«Якщо сказати: «переманили», то яким чином? У нас краще, ніж у Туреччині. Чи це не правда? - додав він. - В Єгипті, я чув, що вони там взагалі нажахані. До них не їде турист зараз. Вони (туроператори) намагаються знизити (ціни), але не їдуть. Не знаю чому».

Керівник Міністерства курортів автономії не робить трагедії через зниження цього року кількості відпочивальників у Криму. «Порівняно з минулим роком неорганізованих (відпочивальників) у нас мінус 17%, організованих - мінус 25%. Якщо порівнювати з 2006 роком, то у нас плюс 3%», - сказав він, додавши, що під час економічної кризи потрібно дивитися не на кількість курортників, а на те, скільки грошей надійде в бюджет після відпочинку. «Ми прийдемо до того, що більше дивитимемося на поповнення бюджету», - сказав А.СУМЦОВ.

Крім того, міністр охарактеризував відпочивальників, які їдуть до Криму. «У когось десь ностальгія. Хтось просто хоче приїхати подивитися, збільшився потік лайнерів з-за кордону, тобто, вони їдуть дивитися визначні пам`ятники, історичні місця. Крим - це оздоровчий комплекс, багато лікуватися їдуть. А в Туреччині що робити? Просто відпочити, одержати «все включено» і не більше», - заявив А.СУМЦОВ.

За його даними, найдорожчий відпочинок у Криму - в Ялті, найдешевший - у Ленінському районі.