У Великому каньйоні продовжують поїти туристів бодягою

Міністерство курортів Криму звернулося до бахчисарайської влади з проханням навести лад у Великому каньйоні.

В унікальному об`єкті кримської природи продовжують несанкціоновано працювати комерсанти, що займаються розливом вин і торгівлею, повідомила сьогодні на колегії перший заступник міністра курортів і туризму автономії Маріна Слєсарєва.

«На жаль, щорік в міністерство поступають нарікання від організаторів екскурсійної діяльності у зв`язку із знаходженням на території Великого каньйону несанкціонованих точок по розливу вина, торгівлі», - сказала вона.

Слєсарєва попросила Бахчисарайську райдержадміністрацію і Куйбишевський лісгосп звернути увагу на проблему і, якщо можливо, «вже цього року усунути недоліки».