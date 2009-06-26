Податківці вилучили в Ялті золоті прикраси на три мільйони гривень

Каблучки, ланцюжки, браслети, ікони, сережки і підвіски на суму понад три мільйони гривень вилучили співробітники податкової міліції в магазині в Ялті, який працював без необхідних документів.

Як повідомили у прес-групы Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, проведена в рамках операції «Курорт-2009» перевірка встановила, що в магазину, зокрема, був відсутній дозвіл на розміщення об`єкта торгівлі.

«Згідно складеному протоколу вилучено понад 1700 золотих прикрас», - зазначили податківці.

Матеріали за цим фактом передадуть до суду.