Раді пропонують створити слідчу комісію щодо землі у Сімферополі

Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування обставин самовільного захоплення земельних ділянок та незаконного будівництва жилих, офісних і розважальних центрів у Сімферополі пропонує створити народний депутат від Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.

Відповідний проект постанови зареєстровано у парламенті.

Як пояснює лідер регіоналів Криму, підставою для внесення проекту постанови на розгляд Верховної Ради «стали численні порушення законів України керівництвом ТОВ «Стар Буд» та ТОВ «Гросс», які на самовільно зайнятих земельних ділянках, в тому числі і у парку ім. Гагаріна, без відповідно оформлених дозволів, без проектно-кошторисної документації, без сплати необхідних платежів до бюджету ведуть незаконне будівництво в Сімферополі по вул. К.Маркса, 2; вул. Гоголя, 4; вул. Жилябова, 23; вул. Казанська, 1; вул.Толстого (Гагарінський парк)».

Основним завданням ТСК стане розслідування обставин порушення законодавства та бездіяльності правоохоронних і контролюючих органів. «Незважаючи на неодноразові депутатські звернення і депутатський запит до контролюючих та правоохоронних органів, незаконне будівництво продовжується», - заявив КИСЕЛЬОВ.

Він пропонує встановити, яким чином проводились фіноперації будівель. «Є інформація, згідно якої розрахунки за будівництво проводились готівкою», - говорить депутат.

Кількісний склад ТСК становиме 5 народних депутатів: по одному представнику від кожної фракції.

Обрати головою комісії пропонується КИСЕЛЬОВА.

Раніше в телеефірі лідер Кримської організації Партії регіонів заявив, що «окремі особи», серед яких він назвав «авторитетного» депутата Верховної Ради автономії, незаконно будують там, де їм хочеться, а потім здають будівлі в оренду, продають.

КИСЕЛЬОВ виразив упевненість, що якщо тимчасова слідча комісія ВР буде створена, то «багатьом доведеться відповідати згідно із законом».