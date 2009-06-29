Віднесених на три кілометри у море підлітків врятовано в Криму

Українські матроси-рятувальники надали допомогу двом дівчаткам-підліткам, віднесеним на надувному матраці на три кілометри в море в західному Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму, інформація про подію на Бакальській косі в Роздольненському районі автономії надійшла до рятувальників напередодні.

Відпочиваючі на гумовому човні та матроси-рятувальники на моторному човні відправилися на допомогу. «Дівчаток, 1993 і 1997 років народження, врятовано в трьох кілометрах від берега», – говориться в повідомленні.

Також у західному Криму, в селі Міжводне Чорноморського району, допомога знадобилася трьом відпочиваючим з Росії. Їхній матрац вітром відносило в море. «Матроси-рятувальники наздогнали матрац», – повідомили в МНС. Дівчат (1989 і 1990 років народження) і хлопця (1987 року народження) на катері доставлено на берег. Від медичної допомоги вони відмовилися.

У цьому ж селі під час купання в морі зникла жінка. «Матрос-рятувальник знайшов її на захисному буї акваторії пляжу. Громадянку, яка перебувала у нетверезому стані, доставлено на берег», – говориться в повідомленні.