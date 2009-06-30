Тарифи на прийом і доставку ЗМІ за підпискою збільшаться на 28%

В Україні тарифи на прийом і доставку засобів масовій інформації (ЗМІ) за підпискою з 1 січня 2010 року виростуть в середньому на 28%.

Нові тарифи затверджені наказом Міністерства транспорту і зв`язку України «Про затвердження тарифів на прийом і доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за підпискою», текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, на 27,9% збільшаться тарифи прийому підписки на один абонемент. Наприклад, сьогодні вартість прийому підписки на один абонемент тривалістю сім місяців – рік коштує 305 грн., а з 1 січня 2010 року – 390 грн.

Вартість доставки одного екземпляра газети формату А3 на 4 смуги з 1 січня 2010 року виросте на 28,4% і складатиме 11,61 грн. Вартість доставки одного екземпляра журналу за кожні повні або неповні 50 грам ваги з 1 січня 2010 року складатиме 46,44 грн., що на 28,4% більше, ніж сьогодні.