Крим збере менше зерна, ніж розраховував

Аграрії Криму цього року зберуть менший урожай зернових, ніж розраховували спочатку. Винні погодні умови: спочатку - засуха, потім - сильні зливи.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови Ради міністрів Криму Микола КОЛІСНІЧЕНКО повідомив сьогодні журналістам в Сімферополі, що цього року прибирання зернових йде важко. «Йде (через засуху) недобір того урожаю, який ми чекали, і плюс «допомагає» стихія», – сказав віце-прем`єр.

Спочатку в Криму цього року ставилося завдання зібрати 2 мільйони тонн зернових. Тепер в Радміні розраховують, що урожай зерна буде на рівні минулого року. «Я думаю, що ми наблизимося до рівня минулого року, а рівень минулого року – 1 мільйон 670 тисяч тонн ранніх зернових», – сказав М.КОЛІСНІЧЕНКО.