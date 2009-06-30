Україна вперше прийматиме Чемпіонат світу з боротьби Кураш

Україна цього року вперше стане господарем Чемпіонату світу з боротьби Кураш серед дорослих.

Як повідомили у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, змагання із цього неолімпійського виду спорту проходитимуть з 6 по 12 жовтня в Алушті.

Очікується, що у Чемпіонаті світу візьмуть участь борці більш ніж із п’ятидесяти країн світу.

Кураш (боротьба на поясах) – добре відомий у світі, але новий для України вид спорту. До Міжнародної асоціації Кураш сьогодні входять понад 120 країн світу з 5 континентів.

Цьогорічний чемпіонат світу відбуватиметься вже всьоме. Перший чемпіонат пройшов в Узбекистані у 1999 році.

Федерація боротьби Кураш України була зареєстрована Міністерством юстиції у листопаді 2005 року, а наступного місяця вона стала членом Міжнародної асоціації та Європейської конфедерації Кураш.

З грудня 2008 року боротьба Кураш – визнаний вид спорту в Україні. На сьогодні осередки федерації діють у 18-ти областях країни, зазначили в Мінспорту.