В центрі Ялти на літо встановлять атракціони

Влада Ялти з третього разу дала дозвіл на установку в центрі міста, на площі перед будівлею міськвиконкому, комплексу дитячих атракціонів.

Їх до кінця сезону встановить фірма «Скай Плаза», в якої в довгостроковій оренді під інвестпроект знаходяться будівля колишнього кінотеатру «Сатурн», частина площі Радянської і Дома торгівлі, повідомила прес-служба мерії Ялти.

«Фірма звернулася до керівництва міста з проханням дати дозвіл на установку 15 атракціонів на орендованій території. Своє клопотання потенційні інвестори мотивували тим, що інвестпроект тимчасово заморожений, а орендна плата за землю зросла. Фірма згодна її вносити до місцевого бюджету, але хотіла б заробити гроші на цей внесок в період курортного сезону», - мовиться у повідомленні.

Виконком пішов назустріч, враховуючи, зокрема, те, що комерсанти реконструювали міський фонтан на площі Радянській. При цьому дано дозвіл на установку лише 9 атракціонів - переважно для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.