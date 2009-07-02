Більш як 500 ігрових автоматів вилучено за півроку в Криму

Складено адмінматеріали

538 одиниць ігрового устаткування на загальну суму попередньої оцінки 6,9 млн. грн. вилучили за півроку співробітники податкової міліції Криму. Проведено 43 перевірки діяльністі суб`єктів господарювання у сфері грального бізнесу, повідомили в пресі-групі Управління податкової міліції автономії. З 538 одиниць ігрового устаткування 525 - ігрові автомати. Складено матеріали за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ст.164 Кодексу України про адмінправонарушення. Матеріали направлено до судів для ухвалення рішень. Станом на 1 липня розглянуто 17 матеріалов, конфісковано 8 ігрових автоматів.

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