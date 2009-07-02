Більш як 500 ігрових автоматів вилучено за півроку в Криму
15:00, 02 липня 2009Крым
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Складено адмінматеріали
538 одиниць ігрового устаткування на загальну суму попередньої оцінки 6,9 млн. грн. вилучили за півроку співробітники податкової міліції Криму.
Проведено 43 перевірки діяльністі суб`єктів господарювання у сфері грального бізнесу, повідомили в пресі-групі Управління податкової міліції автономії.
З 538 одиниць ігрового устаткування 525 - ігрові автомати.
Складено матеріали за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ст.164 Кодексу України про адмінправонарушення. Матеріали направлено до судів для ухвалення рішень.
Станом на 1 липня розглянуто 17 матеріалов, конфісковано 8 ігрових автоматів.
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