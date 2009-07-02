День сім`ї, любові і вірності пройде в Сімферополі

15:24, 02 липня 2009
Крым
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Ініціатива священнослужителів

Свято «День сім`ї, любові і вірності» пройде в Сімферополі (Крим) 8 липня. 

Захід організовано Сімферопольською і Кримською єпархією Української православної церкви Московського патріархату разом з органами влади і громадськими організаціями автономії. 

8 липня – це День пам`яті святих Петра і Февронії – заступників сім`ї, повідомила прес-служба єпархії.

Свято розпочнеться 7 липня. У Сімферопольському художньому музеї будуть відкриті виставка витворів мистецтва «Сім`я в живописі» і виставка фоторобіт «Кримська сім`я».

У будівлі уряду автономії керівники держустанов, священнослужителі, батьки, православні педагоги обговорять за «круглим столом» тему «відродження родинних цінностей в кримському співтоваристві».  

У кафедральний Свято-Петропавловський собор Сімферополя доставлять ікону з мощами святих Петра і Февронії. «Ікона прибуде з місця її постійного знаходження – села Морське. Хресний хід почався 22 червня, він проходить через кримські міста і села», – відзначили в єпархії. 

Вранці 8 липня в Свято-Петропавловському соборі пройде святкова Божественна літургія.  

Вдень відбудеться освячення пам`ятника кримському вчителеві, пройде перегляд документальних фільмів про сім`ю. 

Ввечері 8 липня в центрі Сімферополя буде організовано святковий концерт.

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