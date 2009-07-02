Український флот розраховує на поліпшення фінансування

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України сподівається на поліпшення фінансування заходів бойової підготовки ВМС у другій половині поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, командувач українських ВМС адмірал Ігор ТЕНЮХ на прес-конференції у Севастополі висловив сподівання, що «бюджет буде переглянуто, і в другій половині цього року ми зможемо підготуватися і провести всі ті плани, які раніше були складені».

За його словами, «особливо ми маємо надію на осінь, коли ми плануємо провести командно-штабне навчання з залученням усіх родів ВМС, у взаємодії з іншими видами Збройних Сил України».

Водночас, як зазначив адмірал, флот «пройшов певний етап підготовки військових моряків», і, за його словами, «переглянуті плани у відповідності до фінансування, яке зараз є у ВМС, виконані повністю. Але можу зазначити, що коли порівняти з минулим роком, то, звичайно, наплаваність кораблів (кількість діб перебування кораблів у морі - УНІАН) у нас, на жаль, зменшилася на 5-6 діб».

Як додав командувач, «план виконано і кораблями, завдячуючи тому, що ми провели командно-штабні навчання в районі озера Донузлав, в якому брали участь усі роди ВМС - від морської авіації до військ берегової оборони». Як додав він, «війська берегової оборони свої також скореговані плани на сьогоднішній день виконали повністю, морська авіація свої польоти виконала згідно переглянутих планів». Зокрема, за інформацією командувача, пошуково-рятувальні групи морської авіації виконали більше як 1100 стрибків виконані успішно.

За словами І.ТЕНЮХА, «якби було те фінансування, яке ми передбачали, то плани були більш масштабними».